GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. İtalyan yıldızı isteyen takımlar belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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15 milyon Euro'ya alınan İtalyan yıldızın talipleri ise her geçen gün artıyor.
Son olarak İtalyan basınından konuyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...
Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte 5 milyon Euro'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcuyla devam etmesi beklenmiyor.
20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Zaniolo'ya ülkesinden Fiorentina ve Napoli talip olurken, 20 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı iddia edildi.
G.Saray'ın da İtalyan futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama ve 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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