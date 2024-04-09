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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. İtalyan yıldızı isteyen takımlar belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 13:56
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Bir yandan zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, öte yandan gelecek planlamalarını da yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Bu kapsamda merak edilen isimlerin başında sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

15 milyon Euro'ya alınan İtalyan yıldızın talipleri ise her geçen gün artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Son olarak İtalyan basınından konuyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte 5 milyon Euro'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcuyla devam etmesi beklenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Zaniolo'ya ülkesinden Fiorentina ve Napoli talip olurken, 20 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

G.Saray'ın da İtalyan futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama ve 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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