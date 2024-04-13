Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson sıkıntısı yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla teknik ekibin gözüne giren Danimarkalı stoper, transferde Avrupa ekiplerini peşine taktı. Nelsson ile yola devam etmek isteyen yönetim, yıldız oyuncu ile masaya oturdu. Sözleşme uzatma teklifini ileten kurmaylar, şoke eden bir yanıt aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Danimarkalı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un savunma alternatifleri arasında önemli bir yer tutuyor.
Görev verilen maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nelsson hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübü ile transferde adı anılan yıldız savunmacı ile yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaraylı yetkililer, Nelsson'a mevcut kontratını uzatma teklifinde bulundu.
NELSSON'UN GÖZÜ AVRUPA'DA
Takvim'in haberine göre; yeni sezonda kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi gündemine alan Victor Nelsson'un bu öneriye soğuk baktığı öğrenildi.
Bilindiği üzere Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 40 maçın 30'unda ilk 11'de görev aldı.
15 milyon Euro değer biçilen Nelsson, bu mücadelelerde takımına 2 gol katkısı sundu.
120 kez G.Saray ile maça çıkan Nelsson, takımına 4 gol, 1 de asist katkısı sağladı.
DİĞER