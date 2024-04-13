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Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Victor Nelsson sıkıntısı yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla teknik ekibin gözüne giren Danimarkalı stoper, transferde Avrupa ekiplerini peşine taktı. Nelsson ile yola devam etmek isteyen yönetim, yıldız oyuncu ile masaya oturdu. Sözleşme uzatma teklifini ileten kurmaylar, şoke eden bir yanıt aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'un geleceğine çevrildi.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Danimarkalı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un savunma alternatifleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Görev verilen maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nelsson hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılı yönetim, başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübü ile transferde adı anılan yıldız savunmacı ile yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaraylı yetkililer, Nelsson'a mevcut kontratını uzatma teklifinde bulundu.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

NELSSON'UN GÖZÜ AVRUPA'DA
Takvim'in haberine göre; yeni sezonda kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi gündemine alan Victor Nelsson'un bu öneriye soğuk baktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Bilindiği üzere Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 40 maçın 30'unda ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu

15 milyon Euro değer biçilen Nelsson, bu mücadelelerde takımına 2 gol katkısı sundu.

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