Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero
Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da yönetim transfer için kolları sıvadı. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı kırmızılılar rotasını Belçika'ya çevirdi. Club Brugge forması giyen Nijeryalı yıldız Galatasaray'a yazıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belçika basınındaki habere göre, Club Brugge'ün Nijeryalı ön liberosu Raphael Onyedika için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.
Sürati ve hırsıyla öne çıkan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili temasların sürdüğü belirtildi.
Stoper ve merkez orta saha olarak da görev yapan Onyedika'nın sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
Onyedika'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Bu sezon 38 maça çıkan genç orta saha bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı.
DİĞER