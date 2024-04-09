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Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da yönetim transfer için kolları sıvadı. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı kırmızılılar rotasını Belçika'ya çevirdi. Club Brugge forması giyen Nijeryalı yıldız Galatasaray'a yazıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Galatasaray, sezon sonunda birçok oyuncusuyla vedalaşacak.

Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Sarı-Kırmızılı ekip, aynı zamanda kadroya genç ve dinamik oyuncuları katmayı da hedefliyor.

Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Cimbom bu planlamaları yaparken Belçika'dan flaş bir iddia geldi.

Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Belçika basınındaki habere göre, Club Brugge'ün Nijeryalı ön liberosu Raphael Onyedika için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.

Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Sürati ve hırsıyla öne çıkan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili temasların sürdüğü belirtildi.

Belçika'dan flaş transfer iddiası! Galatasaray'a Nijeryalı ön libero

Stoper ve merkez orta saha olarak da görev yapan Onyedika'nın sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

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