Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde!
Turkcell Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte U-19 oyuncuların sahaya çıktığı mücadelenin 50. saniyesinde Icardi attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, sarı lacivertli ekip santra yapmadan sahadan çekildi. Final maçında yaşananlar Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili Avrupa medyasının attığı manşetler...
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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Kupa finalinde 2 dakika sonra sahadan çekildi. Şaşırtıcı anlar, Galatasaray'ın yedek kadrosuyla maç yapma kararı sonrası devam etti. (The Sun)
Süper Kupa kaosu! Avrupa devi genç takımla sahaya çıktı, bir dakika sonra maçı terk etti! (Daily Star)
Fenerbahçe U-19 takımı, Galatasaray karşısındaki Süper Kupa finalinde, adaletsiz kararları gerekçe göstererek bir dakika sora sahadan çekildi. (BBC Sport)
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Kupa finaline U-19 takımıyla çıktı, bir dakika sonra sahayı terk etti. Final için bilet alan taraftarlar, Galatasaray'ın yedeklere karşı yaptığı antrenman maçını izlemekle yetindi. (The Independent)
Bonucci'li Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde sahadan çekildi! Sahaya U-19 takımıyla çıkarak federasyonu boykot eden Fenerbahçe, 1 dakikanın ardından maçı terk etti. (Football Italia)
Fenerbahçe'den sıra dışı protesto! Galatasaray karşısındaki Süper Kupa finaline U-19 takımıyla çıkan Fenerbahçe bir dakika sonra sahayı terk ederek alışılmadık bir protestoya imza attı. (Express)
Türkiye'de kaos! Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıktı, 1 dakika sonra gol yedi ve sahayı terk etti. (La Gazzetta dello Sport)
Türkiye Futbol Federasyonu'yla ters düşen Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti. Galatasaray karşısında U-19 takımını sahaya süren Fenerbahçe maç 1-0 iken 1. dakikada sahadan çekildi. (L'equipe)
Fenerbahçe 1. dakikada sahadan çekildi, Türkiye Süper Kupa'sında final maçı yarıda kaldı. (Bild)
Türkiye Süper Kupa'sı 1 dakika sürdü, Fenerbahçe tehdidinin arkasında durdu. (Votebal)
Türkiye'de skandal! Fenerbahçe, Süper Kupa finalini terk etti, Galatasaray maçı oynamadan Süper Kupa'nın sahibi oldu. (Marca)
Galatasaray karşısında genç takımla Süper Kupa finaline çıkan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Feerasyonu'nu protesto amacıyla bir dakika sonra sahadan çekildi. (O Jogo)
Türkiye Süper Kupası'nda ilginç görüntüler... Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla sahaya çıktığı ve 1 dakika sınra maçı terk ettiği finalde Galatasaray şampiyon oldu. (AS)
Fenerbahçe, Süper Kupa finalini federasyonun adil olmadığını gerekçe göstererek protesto amacıyla terk etti. (The Daily Star)
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