Haberler Fenerbahçe Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde!

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde!

Turkcell Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte U-19 oyuncuların sahaya çıktığı mücadelenin 50. saniyesinde Icardi attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, sarı lacivertli ekip santra yapmadan sahadan çekildi. Final maçında yaşananlar Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili Avrupa medyasının attığı manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 00:07
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Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray 50. saniyede 1-0 öne geçti, U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe maçın 1. dakikasında sahadan çekildi.

Bu gelişme Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da gündem oldu.

İşte Avrupa basınında Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili atılan manşetler...

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Galatasaray, bir dakikanın ardından belki de tarihin en hızlı kupa zaferini kutladı. U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin attığı golle skor Galatasaray lehine 1-0 iken 1. dakikada sahadan çekildi. (Yahoo Sports)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu. (Mirror)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Kupa finalinde 2 dakika sonra sahadan çekildi. Şaşırtıcı anlar, Galatasaray'ın yedek kadrosuyla maç yapma kararı sonrası devam etti. (The Sun)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Süper Kupa kaosu! Avrupa devi genç takımla sahaya çıktı, bir dakika sonra maçı terk etti! (Daily Star)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe U-19 takımı, Galatasaray karşısındaki Süper Kupa finalinde, adaletsiz kararları gerekçe göstererek bir dakika sora sahadan çekildi. (BBC Sport)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Kupa finaline U-19 takımıyla çıktı, bir dakika sonra sahayı terk etti. Final için bilet alan taraftarlar, Galatasaray'ın yedeklere karşı yaptığı antrenman maçını izlemekle yetindi. (The Independent)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Bonucci'li Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde sahadan çekildi! Sahaya U-19 takımıyla çıkarak federasyonu boykot eden Fenerbahçe, 1 dakikanın ardından maçı terk etti. (Football Italia)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe'den sıra dışı protesto! Galatasaray karşısındaki Süper Kupa finaline U-19 takımıyla çıkan Fenerbahçe bir dakika sonra sahayı terk ederek alışılmadık bir protestoya imza attı. (Express)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Türkiye'de kaos! Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıktı, 1 dakika sonra gol yedi ve sahayı terk etti. (La Gazzetta dello Sport)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'yla ters düşen Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti. Galatasaray karşısında U-19 takımını sahaya süren Fenerbahçe maç 1-0 iken 1. dakikada sahadan çekildi. (L'equipe)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe 1. dakikada sahadan çekildi, Türkiye Süper Kupa'sında final maçı yarıda kaldı. (Bild)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Türkiye Süper Kupa'sı 1 dakika sürdü, Fenerbahçe tehdidinin arkasında durdu. (Votebal)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Türkiye'de skandal! Fenerbahçe, Süper Kupa finalini terk etti, Galatasaray maçı oynamadan Süper Kupa'nın sahibi oldu. (Marca)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Galatasaray karşısında genç takımla Süper Kupa finaline çıkan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Feerasyonu'nu protesto amacıyla bir dakika sonra sahadan çekildi. (O Jogo)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Türkiye Süper Kupası'nda ilginç görüntüler... Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla sahaya çıktığı ve 1 dakika sınra maçı terk ettiği finalde Galatasaray şampiyon oldu. (AS)

Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde! İşte yazılanlar...

Fenerbahçe, Süper Kupa finalini federasyonun adil olmadığını gerekçe göstererek protesto amacıyla terk etti. (The Daily Star)

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