Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde!

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray 50. saniyede 1-0 öne geçti, U-19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe maçın 1. dakikasında sahadan çekildi. Bu gelişme Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da gündem oldu. İşte Avrupa basınında Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili atılan manşetler...