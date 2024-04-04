Olağanüstü zafer

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından olağanüstü genel kurul kararı alan ve bu kongrenin gölgesinde Adana Demirspor maçına hazırlanan sarı-lacivertliler, dün evinde konuk ettiği rakibi karşısında muhteşem bir oyun ortaya koydu. Ülker Stadı'nı dolduran taraftarlarına adeta resital sunan Fenerbahçe, sahadan yıldızlarının attığı gollerle 4-2 galip ayrıldı. Perdeyi 17'de Djiku açtı. 25'te İrfan Can Eğribayat'ın hatasını Mario Balotelli değerlendirdi ve skora denge geldi. İlk yarı bu skorla sona ererken Fenerbahçe, Szymanski ve Dzeko'yla da direği geçemedi.

TADIC'TEN MUHTEŞEM GOL

İkinci yarıda dakikalar 51'i gösterirken ilk yarıda direğe takılan Edin Dzeko, sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi. 70'de ise Dusan Tadic, belki de sezonun golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi. Kaleci Vedat'ın önde olduğunu gören Sırp yıldız, yaklaşık 50 metreden vurdu ve muhteşem bir golle skoru 3-1'e getirdi. Maçın bitimine 10 dakika kala Yusuf Barasi, farkı 1'e indirse de 81'de İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Serdar Dursun, 85'te maçın skorunu tayin etti. Üç puanı cebine koyan Fenerbahçe, lider G.Saray'ı takibini sürdürdü.

SÖZLERİNİ TUTTULAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda kaptanlar Dzeko ve Tadic'e seslenmiş ve "Sözünüzü tutun" demişti. Dün iki yıldız da ağları sarstı, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyeti takımlarına kazandırdı.

7 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de dün Adana Demirspor karşısına 7 eksikle çıktı... Cezalı olan Osayi-Samuel'in yanı sıra; sakatlıkları bulunan Fred, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Joshua King, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi kadroya alınmadı. Ağrıları geçmesine rağmen Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao ise 11'de riske edilmedi.

ÖNCE DİREĞE SONRA FİLEYE

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, dün harika bir performans ortaya koydu. 36'da direğe takılan kaptan, 51'de ise çok şık bir gole imza attı ve 4 maçlık suskunluğunu bozdu. En son 17 Şubat'taki Çaykur Rizespor maçında gol atan Dzeko, sonrasındaki 4 maçı boş geçmişti. Dzeko gol sayısını da 19'a çıkarıp, İcardi'yi geçti.

NE YAPTIN İRFAN

Livakovic'in yerine dün üçüncü kez Süper Lig'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, 25. dakikada çok büyük bir hata yaptı. Kendisine atılan geri pasta Djiku'ya topu aktarmak istedi. Ancak Mario Balotelli'yi fark etmedi ve meşin yuvarlağı İtalyan yıldıza attı. Balotelli de beraberlik golünü kaydetti.

AYLAR SONRA DJIKU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında perdeyi açan isim oldu. Ganalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı. Djiku sarı- lacivertlilerle ilk golünü 28 Eylül 2023'teki Başakşehir maçında atmıştı. Djiku'nun 2 de asisti var.

MERT'TEN 4. ASİST

Osayi-Samuel'in yokluğunda formayı kapan Mert Müldür, bulduğu bu şansı iyi değerlendirdi. Milli oyuncu, Djiku'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Bu sezon dördüncü asistini yapan Mert, ilk gol sevincini ise Konyaspor karşısında yaşamıştı. Mert, son asistini ise 2-2'lik Alanyaspor maçına yapmıştı.

KALEDE MECBURİ DEĞİŞİM

Adana Demirspor'da Fenerbahçe karşısına kalede S. Magomedaliev başladı. Ancak Azeri eldiven, yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarının başında yerini Vedat'a bıraktı. Vedat ise beklentileri karşılayamadı. Özellikle Dusan Tadic'in attığı golde çok büyük bir hata yaptı.

KADIKÖY HINCA HINÇ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar Adana Demirspor maçına büyük ilgi gösterdi. Stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Atılan gollerde Kadıköy'ü bayram yerine çeviren Fenerbahçeli taraftarlar, futbolculara da büyük sevgi gösterisinde bulundular.

KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, Trabzonspor maçının 11'ine göre Adana Demirspor karşısına 5 değişiklikle çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a, cezalı Osayi'nin yerine Mert Müldür'e formayı verdi. Serdar Aziz'in yokluğunda Oosterwolde, Fred ve İsmail'in yerine de Zajc ile Krunic şans buldu.