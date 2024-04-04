Türkiye Kupası'ndan 2 yıl çekiliyoruz

Erol Bilecik, Ziraat Türkiye Kupası'na da katılmama kararı aldıklarını söyledi. Bu konudaki yazıyı da Ramazan Bayramı'ndan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na göndereceklerinin altını çizen Bilecek, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" dedi.

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili ise KAP'a şu açıklamayı yaptı: "02.04.2024 tarihli Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurul üyelerinin oy birliği ile alınan yetki çerçevesinde; Önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir."