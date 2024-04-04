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Kupada sahne U19'un

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, “Süper Kupa maçı için TFF’ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Kupada sahne U19'un

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 2 Nisan'da genel kurul üyelerinden alınan yetki sonrasında Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 Takımı'yla çıkmayı planladıklarını söyledi: "23 bin kişinin oy birliği alınan bir karar olduğu için son derece önemli bir gelişmeydi. Bu Fenerbahçe'nin bütünlüğünü, birliği, bütünlüğünün görülmesi için önemli bir karardı. Bu kararlar, detaylarını bugün (dün) yönetim kurulunda değerlendirdik ve kendi yol haritamızı çıkardık.

TFF'YE BAŞVURU YAPTIK

ALINAN birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama Süper Kupa maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir kez daha yazı yolladık. Süper Kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz."

TARAFTAR KÖTÜ HİSSETMEYECEK

Bilecik: "İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak."

AFFIMIZI İSTEYECEĞİZ

Erol Bilecik: "Urfa kentine ve Urfalı kardeşlerime, şehrine bir mesajım var. Biz aldığımız kararla, orada rekabeti simgeleyen, müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama Uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz."

KENDİ GRUBUNDA LİDER

Fenerbahçe U19 takımı, Gelişim Ligi 1.Grup'ta en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde 36 puanla lider durumda... Oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 4 maçta da rakiplerine boyun eğdi. 45 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü. Fenerbahçe'nin golcüsü Çağrı Fedai de attığı 12 golle krallık yarışında ikinci sırada...

FENERBAHÇE'NİN U19 TAKIMI

KALECİLER: Doğukan Demir (18), Ömer Bircan Camcı (17)

SAVUNMA: Yusuf Çiçek (18), Yiğit Epözdemir (18), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümitcan Okan (18), Mustafa Akyıldız (18) (Sağ bek), Ahmet Necat Aydın (18) (Sol bek)

ORTA SAHALAR: Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak (17), Berkay Güverçinci (17), Samet Sargın (18), Efekan Karayazi (18), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)

HÜCUMCULAR: Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16), Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19), Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (17)

TEKNİK DİREKTÖR: Semih Şentürk

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