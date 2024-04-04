"Sezonun oyununu oynadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2'lik Adana Demirspor maçının ardından mutluydu. Maça Çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Kartal, şunları söyledi: "Oyuncularımız, taraftarımız, camiamız bir bütün olduk. Sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Daha fazlasını atabilirdik. Basit bir hatadan 1-1 oldu. İkinci yarı sakin kaldık. Daha iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galibiyeti de muhteşem Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. İki topumuz direkten döndü ve daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Çok iyi futbol oynadık."