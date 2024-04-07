Fenerbahçe Süper Kupa maçında sahadan çekildi! Galatasaray...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE'NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa'ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

G.SARAY ÇİFT KALE MAÇ YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.