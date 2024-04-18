Pis bir oyun oynanıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. Dursun Özbek, şunları söyledi: "Futbol takımımız şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ve rekorlar kırarak gidiyor. Onların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştiriyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız.

CEVABI SAHADA VERECEĞİZ

Tüm taraftarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası asla olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz. Kemerburgaz'da yeni tesislerimiz bitiyor. Sizleri de 17 Mayıs'taki pikniğe davet ettim. Yeni sezonu inşallah temmuz ayının başında orada açacağız. Kemerburgaz'daki tesisimizin, nasıl bir tesis olduğunu yetki alırken de anlattık. 2017'de anlatırken de, o günkü tasarımlarla size ifade ettik. Çok güzel bir yer olacak. G.Saray'a yakışacak"

ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIZ

Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından kısa süre içinde çıkacaklarını müjdeledi ve "Yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında kulübümüzün imkanlarını kullanıp bu faiz sarmalından çıkmanın yollarını bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukla ifade etmek isterim ki Galatasaray Spor Kulübü bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Dönemimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş şekilde göreve başlamasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

SENEYE KEMERBURGAZ'DAYIZ

Başkan Özbek, önümüzdeki sezon başından itibaren futbol takımının Kemerburgaz Tesisleri'ne taşıyacaklarının müjdesini verdi ve şunları söyledi: "Bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de, Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınmamız konusu. Kemerburgaz Tesisleri'nde inşaat devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren bu tesislerde olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. 6 tane futbol sahasının yapılacağını ifade ettim. 2022'deki seçimden önce de nasıl bir tesis yapılacağını ifade ettik. Bu bizim taahhüdümüz. Şu anda orada bize ait 130 dönüm arsanın, pazar günü piknik yapacağımız yerde sadece 30 dönümünü bitirebildik. Oradaki binayı göreceksiniz. Arkada daha 100 dönüme yakın yer var. Ama bu 30 dönümdeki faaliyetlerimiz, özellikle A takımının buraya yerleşmesi için yeterli."

RAKİPLERİMİZ HAYAL EDEMEZ

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu almak, şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik. Bu kupayla, tarihimizde 60. kupaya ulaşarak birçok rakibimizin hayal dahi edemeyeceği bir rakama ulaştık. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

YAKIŞIR HEDEFLER KOYACAĞIZ

Dursun Özbek, amatör branşlarda da iyi işler yapacaklarının altını çizdi ve "Bazı spor dallarında bütçemizi yukarıya çekmek zorundayız. Basketbol, voleybol gibi dallarda Galatasaray'a yakışır hedefler koymak zorundayız" dedi.

MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜRLER

"Bir şeyi ifade etmekte fayda görüyorum. Florya arsamız, 20 dönümdü. 2016'da Emlak Konut ile bir proje yapıldı. Onların arsası da 40 dönümdü. O proje devam etmedi ama en büyük faydalardan birisi de merhum başkanımız Mustafa Cengiz'in o 20 dönümlük arsayı yeniden Galatasaray'a kazandırması. Ona bir teşekkür borçluyuz."

ÇABA SARF EDİYORUZ

Dursun Özbek, "Hiçbir eksik, yanlış olmasın diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bizim birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yönetimin bir eksiğini yakalamış gibi davranmanın bir anlamı yok. Siz zaten desteklemezseniz, biz ağzımızla kuş tutsak hiçbir şey yapamayız" dedi.

TARİFSİZ BİR SEVGİ

"Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum."