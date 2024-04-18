Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kariyerini Ligue 2'de sürdüren golcü oyuncuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray sezon başında Al-Nasr forması giyen Cedric Bakambu'yu 700 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Kongolu golcüden beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki golcüyü ara transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında Real Betis'e gönderdi.
Yönetim, Bakambu'nun ayrılığı sonrası Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Brezilyalı santrfordan da istediği katkıyı alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanında bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FORVETE ZAN VIPOTNIK
Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 2 ekibi Bordeaux'da forma giyen Hırvat forvet Zan Vipotnik ile ilgilendiğini yazdı.
Haber mali olarak zor bir durumda olan Fransız ekibinin, 22 yaşındaki golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Zan Vipotnik, bu sezon Bordeaux formasıyla 34 maça çıktı.
Hırvat santrfor, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Vipotnik'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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