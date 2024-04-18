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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kariyerini Ligue 2'de sürdüren golcü oyuncuyu listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:30
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Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

24. şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Galatasaray sezon başında Al-Nasr forması giyen Cedric Bakambu'yu 700 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Kongolu golcüden beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki golcüyü ara transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında Real Betis'e gönderdi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Yönetim, Bakambu'nun ayrılığı sonrası Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Brezilyalı santrfordan da istediği katkıyı alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanında bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

FORVETE ZAN VIPOTNIK

Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 2 ekibi Bordeaux'da forma giyen Hırvat forvet Zan Vipotnik ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Haber mali olarak zor bir durumda olan Fransız ekibinin, 22 yaşındaki golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Zan Vipotnik, bu sezon Bordeaux formasıyla 34 maça çıktı.

Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Adı hiç duyulmamıştı

Hırvat santrfor, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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