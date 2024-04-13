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Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk o haberle resmen moral buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:58
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Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Cimbom son olarak 32. haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oldukça kritik bir maça çıkacak.

Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak.

Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Bu mücadele öncesi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Son olarak Okan Buruk'un o haberle resmen içi rahatladı.

Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!

Sakatlığını atlatarak çalışmalara başlayan Serge Aurier, adım adım ilk 11'e ilerliyor. Alanyaspor karşısında savunmanın sağında Kaan Ayhan'ı düşünen Okan Buruk, sonraki haftalarda Fildişi Sahilli oyuncuyu oynatmayı planlıyor.

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