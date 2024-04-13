Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk o haberle resmen moral buldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu mücadele öncesi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Okan Buruk'un o haberle resmen içi rahatladı.
Sakatlığını atlatarak çalışmalara başlayan Serge Aurier, adım adım ilk 11'e ilerliyor. Alanyaspor karşısında savunmanın sağında Kaan Ayhan'ı düşünen Okan Buruk, sonraki haftalarda Fildişi Sahilli oyuncuyu oynatmayı planlıyor.
Buruk böylece zaman zaman pozisyonu dışında oynamak zorunda kalan Barış Alper'i de sağ kanatta değerlendirecek. Zaha, Ziyech ve Tete de seçeneklerden biri olacak.
DİĞER