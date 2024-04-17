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Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun bitmesine kısa bir süre kala liderliğini sürdüren ve 24. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yaz transfer dönemi için de kolları sıvadı. Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir transfer hamlesi daha geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 10:02
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Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Üst üste son 4 Süper Lig maçını kazanan ve 7 maçtır mağlup olmayan Alanyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan yeşil-turunculu takım, 42 puanda kaldı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 13 maçtan galip ayrıldı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 resmi maçı da kazandı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY, 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

TRANSFERDE SICAK SAATLER!

Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Yönetim sezon sonu takıma katılacak isimler için hummalı bir çalışma içindeydi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Galatasaraylı kurmaylar, yeni sezon için birçok yıldız isimle temasta bulunuyordu.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda Cimbom'un transferdeki ilk bombası ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Sarı kırmızılı ekibin gündem yaratacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Yönetimin sezon sonu mutlu sona ulaşılması durumunda bu transferi büyük oranda gerçekleştireceği öne sürüldü.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Eğer Cimbom o yıldızı kadrosuna katabilirse son yılların en flaş transferine imza atacak.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

İşte o isim...

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

G.SARAY'DAN SADIO MANE BOMBASI!

aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Sarı kırmızılıların, Senegalli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Al-Nassr'da mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Bu noktada Mane'nin menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe önerildiği ifade edildi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın ise bu teklife çok sıcak yaklaştığı ve dünyaca ünlü futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Yönetimin şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle Mane transferini bitirmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Galatasaraylı kurmayların, maliyeti çok yüksek olan Mane için sponsor desteği de alabileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Al-Nassr kulübünün de Mane'yi bedelsiz olarak kiralamayı planladığı ancak yıldız futbolcunun yıllık ücretini gideceği kulübün ödemesini istediği bildirildi.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Sadio Mane bu sezon Al-Nassr formasıyla toplam 38 maça çıktı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Deneyimli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 15 gol attı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Ayrıca 9 asist yaptı.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mane'nin, Al-Nassr ile olan kontratı 2026'da bitecek.

Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak

1.74 boyundaki isim kariyerinde Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Salzburg ve Metz gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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