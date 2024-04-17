Galatasaray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun bitmesine kısa bir süre kala liderliğini sürdüren ve 24. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yaz transfer dönemi için de kolları sıvadı. Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir transfer hamlesi daha geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.
Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.
Üst üste son 4 Süper Lig maçını kazanan ve 7 maçtır mağlup olmayan Alanyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan yeşil-turunculu takım, 42 puanda kaldı.
GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 13 maçtan galip ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 resmi maçı da kazandı.
GALATASARAY, 20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
TRANSFERDE SICAK SAATLER!
Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Yönetim sezon sonu takıma katılacak isimler için hummalı bir çalışma içindeydi.
Galatasaraylı kurmaylar, yeni sezon için birçok yıldız isimle temasta bulunuyordu.
Bu doğrultuda Cimbom'un transferdeki ilk bombası ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı ekibin gündem yaratacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.
Yönetimin sezon sonu mutlu sona ulaşılması durumunda bu transferi büyük oranda gerçekleştireceği öne sürüldü.
Eğer Cimbom o yıldızı kadrosuna katabilirse son yılların en flaş transferine imza atacak.
İşte o isim...
G.SARAY'DAN SADIO MANE BOMBASI!
aspor.com.tr'nin haberine göre; Galatasaray, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların, Senegalli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
Al-Nassr'da mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği kaydedildi.
Bu noktada Mane'nin menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe önerildiği ifade edildi.
Galatasaray'ın ise bu teklife çok sıcak yaklaştığı ve dünyaca ünlü futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.
Yönetimin şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle Mane transferini bitirmek istediği vurgulandı.
Galatasaraylı kurmayların, maliyeti çok yüksek olan Mane için sponsor desteği de alabileceği aktarıldı.
Al-Nassr kulübünün de Mane'yi bedelsiz olarak kiralamayı planladığı ancak yıldız futbolcunun yıllık ücretini gideceği kulübün ödemesini istediği bildirildi.
Sadio Mane bu sezon Al-Nassr formasıyla toplam 38 maça çıktı.
Deneyimli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 15 gol attı.
Ayrıca 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mane'nin, Al-Nassr ile olan kontratı 2026'da bitecek.
1.74 boyundaki isim kariyerinde Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Salzburg ve Metz gibi takımlarda da ter dökmüştü.
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