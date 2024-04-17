GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..."

Galatasaray'da nisan ayı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMA HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA"

"Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız."

"ÇOĞU TAKIMIN HAYAL EDEMEYECEĞİ RAKAMA ULAŞTIK"

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı da kazandık. Müzemizde 60. kupayı kazandık. Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık."

"PİS BİR OYUN OYNANMAYA DEVAM EDİLİYOR"

"Taraftarlarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız, sahanın içinde gereken cevabı onlara fazlasıyla vereceğiz."