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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın son iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın, EURO 2024 sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun bonservisini belirledi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:14
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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası rotasını Avrupa'ya kıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Galatasaray'ın 3 sene önce Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper, yaz transfer döneminde büyük olasılıkla astronomik bir rakama Avrupa'ya gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa Şampiyonası'nın bekleneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı gösteremeyen Barış Alper, iki sezondur büyük çıkış yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Genç futbolcu, A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi.

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