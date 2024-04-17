GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın son iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın, EURO 2024 sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun bonservisini belirledi. (GS spor haberleri)
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İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa Şampiyonası'nın bekleneceği belirtildi.
Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı gösteremeyen Barış Alper, iki sezondur büyük çıkış yakaladı.
Genç futbolcu, A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi.
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