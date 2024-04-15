Tek hedef zafer

Süper Lig'de 32. haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, bugün Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 84 puan topladı. Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 42 puan elde etti.

AURİER SÜRPRİZİ

Son 12 maçından zaferle ayrılan Okan Buruk ve öğrencileri Alanya'da da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Hafta boyunca takımını bu kritik maça hazırlayan Okan Buruk, ilk 11'ini de belirledi. Tecrübeli hoca, Süper Kupa finali 11'nde tek değişiklik yapacak ve Kaan'ın yerine sağ bekte Aurier'e görev verecek. Buruk; kalede Muslera, savunmada Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; orta sahada Torreira ile Berkan'a görev verecek. İleride ise Kerem, Barış, Mertens ve İcardi gol arayacak.

SANCHEZ KULÜBEDE

Napoli'nin hedefindeki Sanchez, son haftalarda yaşadığı sakatlığın ardından formasını kaptırdı. Çaykur Rize ile Kasımpaşa maçlarını kaçıran ve Hatay karşısında kulübede yer alan Kolombiyalı, bugün de yedek soyunacak. Okan Buruk, maç eksiği bulunan Sanchez'in yerine stoper hattında Nelsson ile Abdülkerim'i oynatmayı planlıyor.

ALANYASPOR FORMDA

Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Alanyaspor, Süper Lig'de son dönemde yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 4 maçından zaferle ayrılmayı başardı. 7 haftadır bileği bükülmeyen turuncu-yeşilliler, iç sahada da başarılı bir grafik çiziyor. Evinde 8 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor 4 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

G.SARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasındaki randevularda Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Toplam 21 mücadelenin 13'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken Alanyaspor 5 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı 11 mücadelenin 7'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Alanyaspor kendi evinde 2 galibiyet aldı, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

12'DE 12 YAPTI

Galatasaray Süper Lig'de çıktığı son 12 maçı kazandı. Sarı-kırmızılar 15 Ocak'taki 2-1'lik Kayseri galibiyetiyle başlayan seride Trabzon (5-1), İstanbul (3-1), Gaziantep (2-1), Samsun (2-0), Başakşehir (2-0), Ankaragücü (3-0), Antalya (2-1), Beşiktaş (1-0), Çaykur Rize (6-2), Kasımpaşa (4-3) ve Hatay'ı (1-0) mağlup etti.

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde son 12 maçını kazanan sarı- kırmızılı ekibin namağlup serisi ise daha uzun… Süper Lig'de son mağlubiyetini 11 Kasım 2023'te Hatay deplasmanında yaşayan Aslan, o tarihten sonra yenilgi yüzü görmedi. Çıktığı 19 maçın 17'sini kazanırken sadece Sivasspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. 2024'te kaybetmeyen Cimbom, bu istatistikle Süper Lig'e damga vurdu.

TEK EKSİK GÜNAY

Sarı- kırmızılı ekipte Günay Güvenç dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa mücadelesinden sonra 2 maç men cezası alan tecrübeli eldiven, takımını yalnız bırakacak. Cezası bu maçla sona erecek Günay'ın yerine yedek kaleci olarak Jankat Yılmaz kulübedeki yerini alacak.

5 OYUNCU SINIRDA

ALANYA deplasmanına çıkacak sarı- kırmızılılarda, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Kaan, Sanchez ve Ziyech sarı kart görmeleri halinde Pendikspor maçında oynamayacak. Okan Buruk oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi