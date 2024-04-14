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Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Alanya'ya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 20:11
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Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında taraftar karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, havalimanında takım otobüsüne bindiği sırada gazetecilere, iyi bir maç olacağını söyledi.

Şampiyonluğu hak edenin kazanacağını anlatan Timur, "Şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum. İnşallah gerginlikler de azalarak ligin sonu böyle geçsin. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir netice alacağımızı umuyorum." dedi

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

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