Mertens'in boşu yok

Aslan'ın 37'lik yıldızı Dries Mertens'in Alanyaspor'a karşı şansı tutuyor… Belçikalı oyuncu, şu ana kadar turuncuyeşilli takıma karşı oynadığı 4 maçı da boş geçmedi. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı. Mertens bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Ligin ilk yarısında 4-0 kazanılan mücadelede 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Alanyaspor karşısında 4 maçta 8 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu, bu serisini devam ettirmek istiyor.