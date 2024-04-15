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Mertens'in boşu yok

Alanyaspor’a 4 kez rakip olan Belçikalı yıldız, 8 gol katkısı verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Mertens'in boşu yok

Aslan'ın 37'lik yıldızı Dries Mertens'in Alanyaspor'a karşı şansı tutuyor… Belçikalı oyuncu, şu ana kadar turuncuyeşilli takıma karşı oynadığı 4 maçı da boş geçmedi. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı. Mertens bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Ligin ilk yarısında 4-0 kazanılan mücadelede 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Alanyaspor karşısında 4 maçta 8 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu, bu serisini devam ettirmek istiyor.

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