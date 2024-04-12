Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan deviyle şampiyonluğa koşan yıldız futbolcu, Galatasaray'a transferine ilişkin sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili de konuştu.
CBC Sport'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'da forma giymeyi hayal ediyor musun? sorusuna şu yanıtı verdi:
"KENDİMİ GALATASARAY'DA OYNARKEN HAYAL ETMİYORUM"
"Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa'da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim."
"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajla ilgili bir açıklama yaptı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 35 maça çıktı.
Milli yıldız, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Hakan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro.
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