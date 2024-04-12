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Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri: Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan deviyle şampiyonluğa koşan yıldız futbolcu, Galatasaray'a transferine ilişkin sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 11:36
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Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Serie A'da bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Milan'ın 14 puan önünde zirvede bulunan ve şampiyonluğa koşan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla dikkatleri çekti.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

4 sezon boyunca Milan formasını terlettikten sonra 2021 yılında ezeli rakip Inter'e geçen yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray taraftarlığıyla da bilinen Hakan Çalhanoğlu, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili de konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

CBC Sport'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'da forma giymeyi hayal ediyor musun? sorusuna şu yanıtı verdi:

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

"KENDİMİ GALATASARAY'DA OYNARKEN HAYAL ETMİYORUM"

"Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa'da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim."

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajla ilgili bir açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 35 maça çıktı.

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