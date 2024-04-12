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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündeme bir süredir maçları takip edilen 22 yaşındaki yıldız isim girdi. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda teklifte bulunacağı iddia edilen oyuncu için kulübü bonservis bedelini belirledi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 13:18
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bonservis bedeli...

Önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ön libero rotasyonu için genç bir yıldız isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bonservis bedeli...

Yeni Asır'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bonservis bedeli...

Luzern forması giyen Ardon Jashari ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Brugge'nin sezon sonunda Onyedika'yı satışa çıkaracağı ve 22 yaşındaki oyuncu için 10-15 milyon Euro arasında bir fiyat etiketi belirlediği kaydedildi.

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