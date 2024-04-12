GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündeme bir süredir maçları takip edilen 22 yaşındaki yıldız isim girdi. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda teklifte bulunacağı iddia edilen oyuncu için kulübü bonservis bedelini belirledi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Yeni Asır'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı transfer etmek istediği öğrenildi.
Luzern forması giyen Ardon Jashari ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Brugge'nin sezon sonunda Onyedika'yı satışa çıkaracağı ve 22 yaşındaki oyuncu için 10-15 milyon Euro arasında bir fiyat etiketi belirlediği kaydedildi.
Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesi, Aslan'ın ara transferde de Onyedika için teklif yaptığını iddia etmişti. Brugge, Milan'ın da ilgilendiği Onyedika'yı 2022'de 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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