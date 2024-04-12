Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...
Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu isteyen Galatasaray'da dev transfer operasyonu başladı. Sarı-kırmızılıların listesine öyle isimler eklendi ki duyanlar şaştı kaldı. Galatasaray ayrıca bu listeye ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o ismi dahil etti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:48
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TFF'nin Süper Kupa maçını 3-0 sarı-kırmızılılar lehine tescil etti.
Federasyonun alacağı bu karar sonrası Aslan, geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatmış oldu ve müzesine bir kupa daha ekledi.
Sezon sonu şampiyonluk ünvanını korumak isteyen G.Saray'da, flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
Ligde 31 hafta geride kalırken, iç sahada 16'da 16 yapan Cimbom, 84 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Bitime 7 hafta kala sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer aldı ve son düzlüğe zirvede girdi.
Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu doğrultuda 50 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.
ÖNCELİK GÖNDERİLECEK OYUNCULARDA
Bu sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren 5'i yabancı olmak üzere 12 futbolcu bulunuyor.
Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Mathias Ross, Yusuf Demir ve Alexandru Cicaldau'da kararlar kamp sonrası verilecek.
Ayrıca sözleşmeleri bitecek Carlos Vinicius, Serge Aurier, Tanguy Ndombele ile yola devam edilmeyecek.
3 YILDIZLA 1 YIL DAHA!
Sözleşmeleri sona erecek Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Fernando Muslera'yla ise 1 yıl daha devam edilmesi planlanıyor.
SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR
Buna karşın diğer oyunculara istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidilebilir.
Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.
Bu sezon ameliyat olan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira, maaş yükünün hafifletilmesi amacıyla gönderilebilir.
Ayrıca uygun tekliflerin gelmesi halinde Wilfried Zaha ve Tete'nin de gitmesi gündeme gelebilir.
Devre arasında Tete'ye ülkesinin takımlarından ve Suudi Arabistan ekiplerinden yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.
Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak Cimbom, yerine gelecek isimleri ise belirlemeye başladı.
İşte gündemdeki futbolcularda son durum...
İLK HEDEF YUSUF YAZICI
Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lille ile sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı.
Cimbom bu takviyeyle birlikte bonservis bedeli ödemeden yerli alternatifini arttırmak istiyor.
27 yaşındaki oyuncunun da Devler Ligi'ne gidilmesi halinde sarı-kırmızılılara sıcak bakabileceği öğrenildi.
Milli futbolcu bu sezon 36 maça çıkarken 10 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
Yusuf Yazıcı'nın nihai kararını Avrupa Şampiyonası sonrası vermesi bekleniyor.
SAĞ BEKE ISSA KABORE!
Devre arasında Sacha Boey'in rekor ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı takım Serge Aurier ile bu bölgeyi güçlendirmişti.
Fildişi Sahilli yıldızla sezon sonu yolların ayrılması beklenirken, bonservisi Manchester City'de bulunan Issa Kabore gündeme geldi.
Sezonu Luton Town'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki sağ bek, bu sezon 25 maça çıktı ve 2 asistlik katkı sağlayarak 1.753 dakika sahada kaldı.
Cimbom, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan ve M. City ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak genç sağ beki uygun bir transfer bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
Burkina Fasolu gencin temsilciliğini, Sacha Boey'in temsilciliğini yaptığı menajerlik şirketi üstleniyor.
F.BAHÇE'YE ÇALIM: JORGINHO
Lucas Torreira'nın yanına bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jorginho'ya kanca attı.
Sarı-kırmızılı takım 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine çalım atmak ve bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Bu sezon 32 maça çıkan İtalyan orta saha, 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1.583 dakika sahada kaldı.
Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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