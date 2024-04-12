Haberler Galatasaray Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu isteyen Galatasaray'da dev transfer operasyonu başladı. Sarı-kırmızılıların listesine öyle isimler eklendi ki duyanlar şaştı kaldı. Galatasaray ayrıca bu listeye ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o ismi dahil etti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:48
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Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin golüyle ilk dakikada 1-0 öne geçti.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıkarken, gol sonrası santra yapılmadı ve takım sahadan çekildi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bir süre bekleyen hakem Volkan Bayarslan, oyuncuların geri gelmemesi üzerine maçı tatil etti.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

TFF'nin Süper Kupa maçını 3-0 sarı-kırmızılılar lehine tescil etti.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Federasyonun alacağı bu karar sonrası Aslan, geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatmış oldu ve müzesine bir kupa daha ekledi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Sezon sonu şampiyonluk ünvanını korumak isteyen G.Saray'da, flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Ligde 31 hafta geride kalırken, iç sahada 16'da 16 yapan Cimbom, 84 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bitime 7 hafta kala sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer aldı ve son düzlüğe zirvede girdi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bu doğrultuda 50 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

ÖNCELİK GÖNDERİLECEK OYUNCULARDA

Bu sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren 5'i yabancı olmak üzere 12 futbolcu bulunuyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Mathias Ross, Yusuf Demir ve Alexandru Cicaldau'da kararlar kamp sonrası verilecek.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Ayrıca sözleşmeleri bitecek Carlos Vinicius, Serge Aurier, Tanguy Ndombele ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

3 YILDIZLA 1 YIL DAHA!

Sözleşmeleri sona erecek Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Fernando Muslera'yla ise 1 yıl daha devam edilmesi planlanıyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Buna karşın diğer oyunculara istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidilebilir.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bu sezon ameliyat olan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira, maaş yükünün hafifletilmesi amacıyla gönderilebilir.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Ayrıca uygun tekliflerin gelmesi halinde Wilfried Zaha ve Tete'nin de gitmesi gündeme gelebilir.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Devre arasında Tete'ye ülkesinin takımlarından ve Suudi Arabistan ekiplerinden yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak Cimbom, yerine gelecek isimleri ise belirlemeye başladı.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

İşte gündemdeki futbolcularda son durum...

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

İLK HEDEF YUSUF YAZICI

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lille ile sözleşmesi bitecek Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Cimbom bu takviyeyle birlikte bonservis bedeli ödemeden yerli alternatifini arttırmak istiyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

27 yaşındaki oyuncunun da Devler Ligi'ne gidilmesi halinde sarı-kırmızılılara sıcak bakabileceği öğrenildi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Milli futbolcu bu sezon 36 maça çıkarken 10 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Yusuf Yazıcı'nın nihai kararını Avrupa Şampiyonası sonrası vermesi bekleniyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

SAĞ BEKE ISSA KABORE!

Devre arasında Sacha Boey'in rekor ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı takım Serge Aurier ile bu bölgeyi güçlendirmişti.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Fildişi Sahilli yıldızla sezon sonu yolların ayrılması beklenirken, bonservisi Manchester City'de bulunan Issa Kabore gündeme geldi.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Sezonu Luton Town'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki sağ bek, bu sezon 25 maça çıktı ve 2 asistlik katkı sağlayarak 1.753 dakika sahada kaldı.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Cimbom, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan ve M. City ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak genç sağ beki uygun bir transfer bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Burkina Fasolu gencin temsilciliğini, Sacha Boey'in temsilciliğini yaptığı menajerlik şirketi üstleniyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

F.BAHÇE'YE ÇALIM: JORGINHO

Lucas Torreira'nın yanına bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jorginho'ya kanca attı.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Sarı-kırmızılı takım 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine çalım atmak ve bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Bu sezon 32 maça çıkan İtalyan orta saha, 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1.583 dakika sahada kaldı.

Galatasaray transferde coştu! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı...

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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