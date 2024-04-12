TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda 1 ayrılık ve 1 imza yolda. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın kadrosuna kazandıracağı isimlerle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlıyor.
OLIVEIRA AYRILIYOR
Aslan'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli orta sahaya takım bulması halinde transferde kolaylık sağlayacağını iletti.
Arabistan'dan birkaç takımın radarında olan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, arayışlara başladı.
Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilerek yeniden takıma dahil olmuştu.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
TORREIRA İMZALIYOR
İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira olmuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Torreira ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermişti.
Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Muslera sözleşmelerini uzatacaklarını belirten Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Uruguaylı yıldıza Boca Juniors'ın talip olduğu iddia edilmişti.
Ayrılmayı düşünmeyen Uruguaylı orta saha ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ise sona gelindi.
Torreira'nın 2028'e kadar imza atması bekleniyor.
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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