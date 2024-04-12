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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda 1 ayrılık ve 1 imza yolda. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:34
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Ligdeki 24. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, bir yandan transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Son yıllarda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren Cimbom, gelecek sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Galatasaray'ın kadrosuna kazandıracağı isimlerle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

OLIVEIRA AYRILIYOR

Aslan'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli orta sahaya takım bulması halinde transferde kolaylık sağlayacağını iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Arabistan'dan birkaç takımın radarında olan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, arayışlara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilerek yeniden takıma dahil olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

TORREIRA İMZALIYOR

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Torreira ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Muslera sözleşmelerini uzatacaklarını belirten Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Uruguaylı yıldıza Boca Juniors'ın talip olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Ayrılmayı düşünmeyen Uruguaylı orta saha ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ise sona gelindi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Torreira'nın 2028'e kadar imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.

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