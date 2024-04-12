TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da 1 ayrılık 1 imza!

"Oyuncularımızın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak."