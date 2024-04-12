Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, kalan 7 müsabaka final havasında geçeceği için kesenin de ağzını açtı. Oyuncu başına her karşılaşmaya prim verme kararı alındı. İşte o rakam...
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Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise F.Bahçe mücadelesinde olacak.
Sabah'ın haberine göre yönetimin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öğrenildi.
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