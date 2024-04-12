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Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, kalan 7 müsabaka final havasında geçeceği için kesenin de ağzını açtı. Oyuncu başına her karşılaşmaya prim verme kararı alındı. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray 2 puan farkla liderliğini koruyor.

Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda 7 kritik maça çıkmaya hazırlanırken, biri de takipçisi F.Bahçe ile olacak.

Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Yönetim, oyuncuları motive etmek için her yolu denerken primlerle takıma desteğini gösterecek.

Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı.

Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise F.Bahçe mücadelesinde olacak.

Galatasaray'da yönetimden prim jesti! Son 7 maçta toplam...

Sabah'ın haberine göre yönetimin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı öğrenildi.

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