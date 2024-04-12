TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de henüz gol atamayan Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın satış listesine koyduğu Brezilyalı yıldız hakkında Brezilya'dan müjdeli bir haber geldi. Palmeiras’ın temmuz ayında transfer için resmi teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar...
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Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta gol atamayan ve takımına yalnızca 4 asistlik katkı yapabilen Brezilyalı yıldızla alakalı sarı-kırmızılılara güzel haberler geliyor.
BEKLENTİ 12 MİLYON EURO!
Brezilya kulübünün Güney Amerika'da transferin başlayacağı tarih olan 10 Temmuz sonrasında Galatasaray'la temasa geçeceği ve 8 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemediği 24 yaşındaki Tete için böyle bir teklif gelmesi halinde hemen pazarlıklara başlayacak.
Yönetimin beklentisinin normalde 12 milyon Euro olduğu ancak 8 milyon Euro'ya da 'evet' denebileceği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 1603 dakika sahada kalan Tete 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
YILLIK 3.1 MİLYON EURO ALIYOR
Sezon başında 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sambacı imza parası ile beraber 3.1 milyon Euro kazanıyor.
Galatasaray yönetimi yüksek maaş yükü nedeniyle de sezon sonunda Tete ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
SAVAŞ ÇIKARMIŞTI
Shakhtar forması altında dikkat çekici bir performans sergileyen Tete sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı çıkarmıştı.
Galatasaray tazminat tehlikesini göze alarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmış ve bu hamle uzun süre manşetleri süslemişti.
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