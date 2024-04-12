TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemediği 24 yaşındaki Tete için böyle bir teklif gelmesi halinde hemen pazarlıklara başlayacak.

Yönetimin beklentisinin normalde 12 milyon Euro olduğu ancak 8 milyon Euro'ya da 'evet' denebileceği gelen bilgiler arasında.



