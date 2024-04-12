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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de henüz gol atamayan Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın satış listesine koyduğu Brezilyalı yıldız hakkında Brezilya'dan müjdeli bir haber geldi. Palmeiras’ın temmuz ayında transfer için resmi teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Sezon başında tazminat tartışmaları ve büyük beklentilerle beraber bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Tete şu ana kadar ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta gol atamayan ve takımına yalnızca 4 asistlik katkı yapabilen Brezilyalı yıldızla alakalı sarı-kırmızılılara güzel haberler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

BEKLENTİ 12 MİLYON EURO!
Takvim'in haberine göre; Palmeiras uzun süredir takip ettiği Tete için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Brezilya kulübünün Güney Amerika'da transferin başlayacağı tarih olan 10 Temmuz sonrasında Galatasaray'la temasa geçeceği ve 8 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemediği 24 yaşındaki Tete için böyle bir teklif gelmesi halinde hemen pazarlıklara başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Yönetimin beklentisinin normalde 12 milyon Euro olduğu ancak 8 milyon Euro'ya da 'evet' denebileceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 1603 dakika sahada kalan Tete 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

YILLIK 3.1 MİLYON EURO ALIYOR
Sezon başında 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sambacı imza parası ile beraber 3.1 milyon Euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Galatasaray yönetimi yüksek maaş yükü nedeniyle de sezon sonunda Tete ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

SAVAŞ ÇIKARMIŞTI
Shakhtar forması altında dikkat çekici bir performans sergileyen Tete sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı çıkarmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Tete piyangosu! İşte yapacakları teklif

Galatasaray tazminat tehlikesini göze alarak Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmış ve bu hamle uzun süre manşetleri süslemişti.

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