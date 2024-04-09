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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer taraftan da gelecek sezon için düğmeye bastı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, transfer listesine Belçika'da forma giyen 22 yaşındaki Tangocu yıldızı ekledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezon için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Sarı-Kırmızılılar, transfer listesine yeni ve dikkat çekecek bir genç yıldızı ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

MATIAS GALARZA'YA KANCA
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hem genç hem de potansiyeli yüksek bir orta saha arayışına giren Cimbom, Belçika ekibi Genk'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Galarza'yı takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Sağ ayağını etkili şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

Takvim'de yer alan habere göre, Kadrosunu genişletmek isteyen Cimbom'un Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Belçika ekibi Genk'te oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

İstikrarlı bir görüntü çizen 22 yaşındaki Tangocu yıldız, 38 maçta 2308 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!

25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti. Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor.

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