TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Tangocu orta sahaya kanca!
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer taraftan da gelecek sezon için düğmeye bastı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, transfer listesine Belçika'da forma giyen 22 yaşındaki Tangocu yıldızı ekledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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MATIAS GALARZA'YA KANCA
Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor.
Sağ ayağını etkili şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Kadrosunu genişletmek isteyen Cimbom'un Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor.
İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Belçika ekibi Genk'te oynuyor.
İstikrarlı bir görüntü çizen 22 yaşındaki Tangocu yıldız, 38 maçta 2308 dakika süre aldı.
25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti. Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Galarza, kariyerinde toplamda 79 maçta 2 gol, 3 asist üretti ve 5 gole etki etti.
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