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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için gaza basan Galatasaray, listenin ilk sırasına Portekizli yıldız Rafa Silva'yı aldı. Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için yoğun uğraş veriliyor. Cimbom'un gözdesi konumundaki Rafa Silva'nın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu başarılı oyuncuya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, Benfica'dan Rafa Silva'yı gündeme almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya kanca atan Cimbom, yıllık 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Hatta teknik direktör Okan Buruk, Silva ile ilgili olarak, "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumunu yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Ancak Galatasaray'ın yanı sıra birçok talibi olan Rafa Silva hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un listesindeki Rafa Silva'ya teklif yapan belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Transfer pazarında büyük hamleler yapmaktan çekinmeyen Katar'ın Al Sadd ekibi, Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'ya gözünü dikti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Portekizli yıldıza 7 milyon Euro öneren Al Sadd, tecrübeli ismi mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı

Al Sadd'ın Katar Şampiyonası ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği de hatırlatıldı.

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