TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'ya teklif yaptılar! Rakam ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için gaza basan Galatasaray, listenin ilk sırasına Portekizli yıldız Rafa Silva'yı aldı. Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için yoğun uğraş veriliyor. Cimbom'un gözdesi konumundaki Rafa Silva'nın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu başarılı oyuncuya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...
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Hatta teknik direktör Okan Buruk, Silva ile ilgili olarak, "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumunu yapmıştı.
Ancak Galatasaray'ın yanı sıra birçok talibi olan Rafa Silva hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un listesindeki Rafa Silva'ya teklif yapan belli oldu.
Transfer pazarında büyük hamleler yapmaktan çekinmeyen Katar'ın Al Sadd ekibi, Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'ya gözünü dikti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Portekizli yıldıza 7 milyon Euro öneren Al Sadd, tecrübeli ismi mutlaka kadrosuna katmak istiyor.
Al Sadd'ın Katar Şampiyonası ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği de hatırlatıldı.
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