TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip geçen seneki gibi bir daha zirvede yer almak istiyor.
Bunun için Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Ligin 31. haftasından Fenerbahçe ile Galatasaray galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.
Bu mücadeleyi Cimbom 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü Icardi kaydetti.
Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe 82, Galatasaray 84 puana yükseldi.
Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de mücadele etti.
Devler Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.
1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar grupta 3. sırada yer alıp Avrupa Ligi'ne düştü.
Şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Bu kapsamda harekete geçen sarı-kırmızılı ekip orta sahaya net bir takviye yapmak istiyor.
Burada ise Sparta Prag ile karşılaşan toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.
Cimbom'da Okan Buruk, Torreira'nın yanına liderlik yapacak bir orta saha istiyor.
Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.
İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunu şampiyon tamamlaması halinde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.
Sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızı ile daha önce temas kurmuştu ama transferi gerçekleştirememişti.
Şimdi ise Cimbom yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.
Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay'ın burada mutsuz olduğu belirtilmişti.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
Bu sezon 43 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 5 gol ve 10 asist yaptı.
İlkay'ın Barcelona ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.