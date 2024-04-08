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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana peşinde olduğu İlkay Gündoğan için transferi o şarta bağlı olarak bekletiyor. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 11:08
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Sarı-kırmızılı ekip geçen seneki gibi bir daha zirvede yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Bunun için Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Bu kapsamda harekete geçen sarı-kırmızılı ekip orta sahaya net bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Burada ise Sparta Prag ile karşılaşan toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Cimbom'da Okan Buruk, Torreira'nın yanına liderlik yapacak bir orta saha istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunu şampiyon tamamlaması halinde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızı ile daha önce temas kurmuştu ama transferi gerçekleştirememişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Şimdi ise Cimbom yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay'ın burada mutsuz olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da İlkay Gündoğan bombası! Transfer o şarta bağlı

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

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