Şifre duran top

Süper Lig'de 2 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, kalitesini duran toplarda da gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında oynadığı 14 lig maçında 8 kez duran toptan fileleri havalandırdı. Aslan bu periyotta Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarını korner, frikik ve orta şeklinde kullanılan duran toptan bulduğu gollerle çözdü. Mertens ve Kerem Demirbay'ın dönüşümlü olarak kullandığı duran toplarda stoperler Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez kritik gollere imzasını koyarken, son Hatayspor maçında kullanılan kornere çok iyi yükselen İcardi galibiyet golünü atan isim oldu.