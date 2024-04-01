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PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin kararlarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:41
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PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 39'ar bin TL para cezası verdi. Kurul, iki kulübü ayrıca 400'er bin TL de cezaya çarptırdı. Öte yandan kurul, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek'e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması karar verilmiştir."

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