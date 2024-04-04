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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan fakat gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı haline gelen Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncu ile ilgili Aslan'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 16:43 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 16:46
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

Transfer harekatına başlayan Galatasaray, sadece takıma katılacak isimlerle ilgili değil takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

Ara transfer döneminde Rusya, Arabistan, Brezilya gibi ülkelerin takımlarından teklif alan Mateus Tete, kulüpten ayrılmamaya karar vermişti. Hatta bir dönem Galatasaray taraftarın gönlünde taht kuran Cassio Lincoln, Tete'yi Brezilya'ya götürmek için 1 hafta kadar İstanbul'da çalışmalar sürdürmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

aspor.com.tr editörlerinden Tunca Nuray'ın, Brezilya basınından derlediği habere göre Flamengo, Tete için girişimlere başladı. Hücum bölgesinde çok sakat veren Flamengo, hem as kadroda oynatabileceği hem yatırım olarak görebileceği bir oyuncu transfer etmek istiyor ve futbolcu transfer listesinin başında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

Ara transfer döneminde ikna olmayan Tete'nin yaz transfer dönemi için takınacağı tutum merak konusu. Oyuncu ikna olursa Galatasaray hatırı sayılır bir meblağ kazanabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

MATEUS TETE KİMDİR?

Futbola Gremio altyapısında başlayan Tete, 15 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Shakthar Donetsk'e transfer oldu. Burada etkili bir performans sergileyen futbolcu, sonrasında Leicester City'e kiralandı. Kiralık döneminin ilk yarısını Leicester'da geçiren oyuncu, ligin ikinci yarısını Olympique Lyon'da tamamladı. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle kontratını tek taraflı fesh ederek Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

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