TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Tete müjdesi!

Transfer harekatına başlayan Galatasaray, sadece takıma katılacak isimlerle ilgili değil takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminde Rusya, Arabistan, Brezilya gibi ülkelerin takımlarından teklif alan Mateus Tete, kulüpten ayrılmamaya karar vermişti. Hatta bir dönem Galatasaray taraftarın gönlünde taht kuran Cassio Lincoln, Tete'yi Brezilya'ya götürmek için 1 hafta kadar İstanbul'da çalışmalar sürdürmüştü.