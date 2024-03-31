Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte sarı-kırmızılıların 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 15:17
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon iddialı bir takım kurarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

İki ezeli rakip, gerek sezon başında gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 81 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca Cimbom, iç sahada 15'te 15 yaptı ve hiç kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, iki takımın da yıldızları sezon sonunda kulüplerden ayrılacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'da sözleşmesi bitecek isimler...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

CARLOS VINICIUS (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

LEONARDO BONUCCI

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

SERGE AURIER

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

TANGUY NDOMBELE (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

SERDAR DURSUN (kiralık)

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

HAKIM ZIYECH (kiralık)

G.Saray'ın uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

DRIES MERTENS

Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...

JOSHUA KING

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