Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! 12 futbolcu...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte sarı-kırmızılıların 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
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Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.
Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, iki takımın da yıldızları sezon sonunda kulüplerden ayrılacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'da sözleşmesi bitecek isimler...
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CARLOS VINICIUS (kiralık)
LEONARDO BONUCCI
SERGE AURIER
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (kiralık)
TANGUY NDOMBELE (kiralık)
SERDAR DURSUN (kiralık)
HAKIM ZIYECH (kiralık)
G.Saray'ın uzatma opsiyonu bulunuyor.
MERT HAKAN YANDAŞ
DRIES MERTENS
JOSHUA KING
FERNANDO MUSLERA
MICHY BATSHUAYI
F.Bahçe'nin uzatma opsiyonu bulunuyor.
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