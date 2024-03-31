İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi
Transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray'la anılan Christian Eriksen ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi.
21 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Christian Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?
Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı. 2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı. Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.
Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi. 2022 yazında Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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