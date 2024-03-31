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İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray'la anılan Christian Eriksen ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 16:54
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İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United sadece dış transfer değil, iç transferde de önemli adımlar atıyor.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

YOLLAR AYRILACAK

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Christian Eriksen ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Haberin detaylarında kadrosunu gençleştirmek isteyen İngiliz devi, cüzi miktarda gelecek teklifleri kabul edeceği söylendi.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Christian Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı. 2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı. Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi. 2022 yazında Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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