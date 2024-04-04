GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçtı

Cimbom geçen sezonun ardından bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise gelecek sezon planlamalarına başladı.

Galatasaray şimdiden pek çok yıldızı transfer listesine ekledi. Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılması teknik direktör Okan Buruk tarafından çok istenen o futbolcudan ise üzen haber geldi.