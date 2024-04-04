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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçtı

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği o futbolcudan son olarak Cimbom'a üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:37
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Cimbom geçen sezonun ardından bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise gelecek sezon planlamalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Galatasaray şimdiden pek çok yıldızı transfer listesine ekledi. Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılması teknik direktör Okan Buruk tarafından çok istenen o futbolcudan ise üzen haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Aslan, Bundesliga ekibi Heidenheim formasını terleten gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi ile transferde yakından ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Futbolcunun Cimbom'a transfer durumu merakla beklenirken Eren ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Sporx'in Alman basınından Bild'den derlediği habere göre Freiburg, bonservisi Werder Bremen'de olan futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Haberde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin Freiburg tarafından kullanılacağı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçtı

RESMEN AÇIKLANDI!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg, 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren kulübün formasını giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak." denildi.

Açıklamada, "Sözleşmenin içeriğinin açıklanmaması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen A altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu Eren, takımda 50 maçta oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da forma giyen Eren, 27 maçta 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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