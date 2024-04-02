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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız etti. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:22
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Taraftarımıza armağan olsun

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Mutluyum, taraftarımıza armağan olsun. Bugün tabii ki özel duygular yaşadım. 100. kez bu formayı giyip sahaya çıktım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Muslera'yı da tebrik ederim. 500. kez maça çıktı, helal olsun. Dediğim gibi çok mutluyum, daha nicelerine..."

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