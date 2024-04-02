Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi konusunda İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami'den çarpıcı sözler geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansa dikkat çeken Valon Behrami'nin yorumları şaşırttı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Milliyet'in derlediği haberde Milan'ın Mauro Icardi ile ilgilenmesi ve Arjantinli forvetin İtalya'ya geri dönüşüne dair değerlendirmede bulunan Valon Behrami çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Mauro Icardi'nin fırsat olması halinde Milan'a imza atabileceğini belirten Valon Behrami, "Bence Milan'a dönme fırsatı olsaydı, bunu değerlendirirdi. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur muydu? Evet, kolayca. Lautaro'yu geçer miydi? Evet, tabii ki" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Arjantinli futbolcunun eleştirilerden korkmadığını vurgulayan Valon Behrami, "Mauro Icardi, bunun için yaşayan biri, korkusu yok, bu yüzden onu takdir ediyorum. Cesaret etmeyi seviyor, eleştirilse bile hiçbir şey için endişelenmiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Icardi'nin olağanüstü bir futbolcu olduğunu ifade eden Valon Behrami, "Her zaman ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Sorumluluk ona ağır gelmez. Icardi, olağanüstü bir oyuncu. Ayrıca onun nasıl bir ortam yaratacağını da düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi, bu sezon 38 maça çıktı. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Mauro Icardi takım arkadaşlarına 11 gol pası verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Vecindario altyapısında futbola başlayan Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria altyapısı, Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Galatasaray, 31 yaşındaki forvetin bonservisi için sezon başında 10 milyon euro ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıktı. Yıldız forvet bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşadı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’
AK Parti'de seçim sonrası olağanüstü MYK toplanıyor: "Gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız"
Flaş sözler! "Yeni sezona Santos'la başlamayın"
Kartal'a kötü haber! Yıldız isim 3 maç yok...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman?
G.Saray'ın transferde rakibi Portekiz devi!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 NİSAN 2024 | 🏆Başarı sizi bekliyor
2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Otizm nedir, neden olur?
EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARDA | Tahsis no ile emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR bayram ikramiyesi yattı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Yeni sezona Santos'la başlamayın" Flaş sözler! "Yeni sezona Santos'la başlamayın" 09:03
Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı Fenerbahçeli futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Nisan bugün kimin maçı var? 08:29
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! 23:58
A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! 23:58
Eczacıbaşı seride öne geçti! Eczacıbaşı seride öne geçti! 23:58
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! A. Madrid deplasmanda Villarreal'i devirdi! 23:57
Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! 23:55
Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! Inter doludizgin şampiyonluğa koşuyor! 23:54
Eczacıbaşı seride öne geçti! Eczacıbaşı seride öne geçti! 23:35
Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! Hasan Arat'tan flaş yabancı hakem sözleri! 23:28
Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! Galatasaray'dan PFDK sevklerine olay tepki! 23:18