GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi konusunda İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami'den çarpıcı sözler geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Milliyet'in derlediği haberde Milan'ın Mauro Icardi ile ilgilenmesi ve Arjantinli forvetin İtalya'ya geri dönüşüne dair değerlendirmede bulunan Valon Behrami çarpıcı ifadeler kullandı.
Arjantinli futbolcunun eleştirilerden korkmadığını vurgulayan Valon Behrami, "Mauro Icardi, bunun için yaşayan biri, korkusu yok, bu yüzden onu takdir ediyorum. Cesaret etmeyi seviyor, eleştirilse bile hiçbir şey için endişelenmiyor" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin olağanüstü bir futbolcu olduğunu ifade eden Valon Behrami, "Her zaman ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Sorumluluk ona ağır gelmez. Icardi, olağanüstü bir oyuncu. Ayrıca onun nasıl bir ortam yaratacağını da düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi, bu sezon 38 maça çıktı. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Mauro Icardi takım arkadaşlarına 11 gol pası verdi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
Vecindario altyapısında futbola başlayan Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria altyapısı, Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Galatasaray, 31 yaşındaki forvetin bonservisi için sezon başında 10 milyon euro ödedi.
Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıktı. Yıldız forvet bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşadı.
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