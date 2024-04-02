GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi için flaş iddia! "Milan'a dönmesi..."

İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansa dikkat çeken Valon Behrami'nin yorumları şaşırttı.

Mauro Icardi'nin fırsat olması halinde Milan'a imza atabileceğini belirten Valon Behrami, "Bence Milan'a dönme fırsatı olsaydı, bunu değerlendirirdi. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur muydu? Evet, kolayca. Lautaro'yu geçer miydi? Evet, tabii ki" dedi.