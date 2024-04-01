Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:01
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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

G.SARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

SERGE AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

SON 11 LİG MAÇINI KAZANDI

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI

RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

BU SEZON LİGDE SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU

Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

BARIŞ ALPER 100. MAÇINA HAZIRLANIYOR!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek. Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

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