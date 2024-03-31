İstikrar abideleri

Temmuz ayındaki Zalgiris karşılaşmasıyla yeni sezonun startını veren Galatasaray, şu ana kadar tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Sezonun sonu yaklaşırken sarı- kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncuları da dikkat çekti. Barış Alper Yılmaz 46 maçta süre alarak en fazla forma giyen oyuncu oldu. Genç oyuncuyu 45 karşılaşmada forma giyen Kerem Aktürkoğlu takip etti. 13 yıldır istikrarını koruyan Fernando Muslera ise 43 maç ile listenin 3. sırasında yer aldı. 36 maçındaki Mertens 42 maç ve takımın jokerlerinden Kaan Ayhan 40 maçta oynayarak 40+ barajını geçen oyuncular arasına adını yazdırdı. Bu yıldızları takipte ise sürpriz bir isim dikkat çekti. Beklenen katkıyı henüz veremeyen Tete 39 maçta süre alarak 6. sıraya oturdu.

EN AZ SÜRE GÖKDENİZ GÜRPÜZ'E

Sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncular ise istediği şansı bulamadı. Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Gökdeniz Gürpüz (18) kupadaki Bandırmaspor maçında 3 dakika oynadı ve en az süre alan isim oldu.