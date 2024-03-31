Haberler Galatasaray İstikrar abideleri

İstikrar abideleri

Cimbom tüm kulvarlarda 47 maçta boy gösterdi. 40+ barajını geçen Barış, Kerem, Muslera, Mertens ve Kaan en fazla oynayan isimler oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstikrar abideleri

Temmuz ayındaki Zalgiris karşılaşmasıyla yeni sezonun startını veren Galatasaray, şu ana kadar tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Sezonun sonu yaklaşırken sarı- kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncuları da dikkat çekti. Barış Alper Yılmaz 46 maçta süre alarak en fazla forma giyen oyuncu oldu. Genç oyuncuyu 45 karşılaşmada forma giyen Kerem Aktürkoğlu takip etti. 13 yıldır istikrarını koruyan Fernando Muslera ise 43 maç ile listenin 3. sırasında yer aldı. 36 maçındaki Mertens 42 maç ve takımın jokerlerinden Kaan Ayhan 40 maçta oynayarak 40+ barajını geçen oyuncular arasına adını yazdırdı. Bu yıldızları takipte ise sürpriz bir isim dikkat çekti. Beklenen katkıyı henüz veremeyen Tete 39 maçta süre alarak 6. sıraya oturdu.

EN AZ SÜRE GÖKDENİZ GÜRPÜZ'E

Sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncular ise istediği şansı bulamadı. Sezon başında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Gökdeniz Gürpüz (18) kupadaki Bandırmaspor maçında 3 dakika oynadı ve en az süre alan isim oldu.

DİĞER
Eşi ile aynı dizide rol alan Cüneyt Mete’den çok özel açıklamalar! ‘Kardeşlerim dizisi'nin ‘Orhan’ı Cüneyt Mete: İzleyici bizimle empati kuruyor!
Türkiye sandık başında! 32 ilde oy verme işlemi başladı
F.Bahçe'den yılın bombası! Lukaku...
F.Bahçe ligden çekiliyor mu? Koç kararını verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan aradığı ismi Süper Lig'de buldu!
Cimbom'dan İlkay hamlesi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Mart)
KİLO VERMEK İÇİN...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! 07:05
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:05
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 01:05
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:01
Daha Eski
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 00:43
Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! 23:24
Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... 23:24
Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor 23:24
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! 23:24
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı 23:24