TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kış transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn, gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı. Alman basını, hızı ve atletizmiyle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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"Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA KALMASI ÇOK ZOR"
Öte yandan Akşam'ın derlediği haberde, Köhn'ün Galatasaray ile 2028'e kadar olan sözleşmesini tamamlamasının zor olduğuna dikkat çekildi.
Oyuncunun ilerleyen dönemde iyi bir transfer ücreti ile Galatasaray'dan ayrılmasının muhtemel olduğuna yer verildi.
Hannover'in sonraki satıştan yüzde 10 payı olmasının, Alman kulübünde mutluluğu ikiye katladığına değinildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki Alman sol bek, bu maçlarda 1 gol kaydetti.
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