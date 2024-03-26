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TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kış transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn, gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı. Alman basını, hızı ve atletizmiyle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 13:51
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TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

Hannover 96'dan devre arasında Galatasaray'a giden Derrick Köhn'ün performansı Alman temsilcisinde mutluluk yarattı.

TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Derrick Köhn ile ilgili Bild'e konuştu.

TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

"DAHA ÜST SEVİYEDE OYNUYOR"

Mann, Köhn'ün kısa sürede Galatasaray'da ilk 11'e yerleşmesi hakkında, "Derrick Köhn, buradan daha üst seviyede iyi bir performans gösteriyor"

TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

"Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

"GALATASARAY'DA KALMASI ÇOK ZOR"

Öte yandan Akşam'ın derlediği haberde, Köhn'ün Galatasaray ile 2028'e kadar olan sözleşmesini tamamlamasının zor olduğuna dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ - Almanlar duyurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn yolcu

Oyuncunun ilerleyen dönemde iyi bir transfer ücreti ile Galatasaray'dan ayrılmasının muhtemel olduğuna yer verildi.

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