Haberler Galatasaray Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da son zamanlarda sahadaki performansını artırarak göze giren Victor Nelsson'un talipleri de çoğaldı. Nelsson, en son Çizme ekibi Napoli'nin listesine girerken, İtalyan devinin Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelini ödemeyi düşündüğü öğrenildi. İşte Cimbom'un kasasını dolduracak o rakam ve son gelişmeler... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

G.Saray ile ligin ikinci bölümünde performansını da üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

G.Saray'ın Ağustos 2021'de 7 milyon Euro'ya FC Kopenhag'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezonun başında Davinson Sanchez'in transferi sonrasında kulübeye çekilmişti.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı-kırmızılıların da 1. stoperi konumuna geldi.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

SABAH'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncu için Napoli temaslarına başlarken, oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon Euro'luk (871 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyerek Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

ÜLKE BASININA KONUŞMUŞTU

Victor Nelsson geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki geleceği ve Napoli'nin ilgisiyle alakalı olarak Danimarka basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım" diyen Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili şunları kaydetmişti:

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum."

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

"İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki Nelsson 2 gol kaydetti.

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

Danimarkalı futbolcunun G.Saray ile kontratı Haziran 2026'da sona eriyor…

Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

Süper Lig!in ilk 30 haftasında Victor Nelsson, en çok hava topu kazanan (104) oyuncu durumunda bulunuyor.

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