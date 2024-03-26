Nelsson için dev rakam! Cimbom'un kasası dolacak

G.Saray ile ligin ikinci bölümünde performansını da üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.
G.Saray ile ligin ikinci bölümünde performansını da üst seviyeye taşıyan Victor Nelsson, Çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında.
G.Saray'ın Ağustos 2021'de 7 milyon Euro'ya FC Kopenhag'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezonun başında Davinson Sanchez'in transferi sonrasında kulübeye çekilmişti.
Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu, son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı-kırmızılıların da 1. stoperi konumuna geldi.
SABAH'ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncu için Napoli temaslarına başlarken, oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon Euro'luk (871 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyerek Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.
ÜLKE BASININA KONUŞMUŞTU
Victor Nelsson geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki geleceği ve Napoli'nin ilgisiyle alakalı olarak Danimarka basınına açıklamalarda bulunmuştu.
"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım" diyen Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili şunları kaydetmişti:
"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum."
"İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."
Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki Nelsson 2 gol kaydetti.
Danimarkalı futbolcunun G.Saray ile kontratı Haziran 2026'da sona eriyor…
Süper Lig!in ilk 30 haftasında Victor Nelsson, en çok hava topu kazanan (104) oyuncu durumunda bulunuyor.