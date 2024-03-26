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Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

Abdülkerim ve Sanchez'e cazip teklifler alan Galatasaray, ayrılık ihtimallerine karşı sezon başında istediği stoperi şimdiden listenin başına yazdı. 22 yaşındaki yıldız da Aslan'a sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

Bu sezon savunmacılarından yüksek verim alan Galatasaray'da yıl sonunda önemli bir değişim yaşanabilir.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Sanchez ve Abdülkerim'e önemli teklifler alan sarı-kırmızılılar, alternatifi ise şimdiden belirlemiş durumda.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

Teknik heyetin listesinin başında Armel Bella-Kotchap yer alıyor. Cimbom sezon başında da istediği, bonservisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen 22 yaşındaki stoper için temaslara başladı.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

DÖNÜŞ İSTEMEDİ
Hollanda'da yaşadığı sakatlık sonrası istediği şansı bulamayan ve mutsuz olan Kotchap'ın PSV'de devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

Genç oyuncu ayrıca Championship'te mücadele eden Southampton'ın Premier Lig'e yükselmemesi halinde Ada'ya da dönmek istemiyor.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar bu avantajı değerlendirmek istiyor. Savunmada Sanchez veya Abdülkerim'in ayrılması halinde 2026'ya kadar kontratı olan Kamerun asıllı Alman oyuncu için pazarlıklar başlayacak.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

6 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında PSV'ye kiralanan Kotchap, Hollanda ekibinde 6 maçta forma giydi. 457 dakika sahada kalan 22 yaşındaki stoper, sakatlıktan döndükten sonra formayı geri alamadı.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

ÇOK KUVVETLİ
Kotchap mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Rakip hücumculara geçit vermeyen bir kimliğe sahip olan genç oyuncu, savunmadan çıkışlarda da oyun kurulumunda önemli rol oynuyor.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

PANZER'DE MİLLİ OLDU
Paris doğumlu olan Kamerun asıllı yıldız, çıkışını Alman ekibi Bochum'da yaptı. Burada Almanya Milli Takımı yetkililerinin dikkatini çeken Kotchup, 2022'de milli oldu. 2 kez Almanya forması giydi.

Galatasaray'da liste başı değişti! Transferde Premier Lig detayı

EMİN DE DÖNÜYOR
Sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram, 24 maçta oynayarak tecrübe kazandı. Gelecek yıl kadroda düşünülen 20 yaşındaki stoper, geri dönecek rotasyona dahil olacak.

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