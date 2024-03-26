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Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 19:46
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Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 25-28 Mart tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yaparak geçiren Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarı alanda oynanan çift kale maçın yanı sıra ayak tenisi ile devam etti. İki grup halinde süren antrenman, topa sahip olma çalışmalarının ardından hücum oyunuyla sona erdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da takip etti.

AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı. Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.

ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI

Dün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise bugün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray'ın Antalya kampı ise 28 Mart Perşembe günü son bulacak.

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