Galatasaray'ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek

7 MAĞLUBİYETİN TAMAMI DIŞ SAHADA

Bu sezon ligde oynadığı 15 iç saha maçında 14 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada taraftarının da desteği ile baskılı bir oyun oynasa da bu oyununu deplasmana yansıtamıyor.