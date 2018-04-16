Galatasaray'ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek
Daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerek liderliği 15'inci haftada yeniden alan Aslan, 16'ncı hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak bir kez daha Medipol Başakşehir'e zirveyi kaptırdı ve teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırarak göreve Fatih Terim'i getirdi.
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