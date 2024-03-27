Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, zirve yarışına stoperlerin istatistikleri damga vurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
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Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.
Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, stoper bölgesindeki oyuncularının yaptığı katkı fark yarattı. İşte o istatistikler...
SERDAR AZİZ
F.Bahçe'de 19 maça çıkan Serdar Aziz, takımı adına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI
Bu sezon sarı-kırmızılılarda 36 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 6 gollük katkı sağladı ve 2.873 dakika sahada kaldı.
BONUCCI
Devre arasında transfer edilen İtalyan stoper, 8 maçta 1 asist yaptı ve 379 dakika forma giydi.
NELSSON
38 maçta süre alan Danimarkalı yıldız, bu süreçte 2 gollük katkı sağladı ve 2.776 dakika sahada kaldı.
BECAO
Sezon başında 8.3 milyon Euro'ya transfer edilen Sambacı, 14 maçta 1 gol kaydetti ve 1.130 dakika süre aldı.
ALEXANDER DJIKU
Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Djiku, 29 maçta 1 gol - 2 asist yaparak savunmada vazgeçilmez isim oldu.
DAVINSON SANCHEZ
9.5 milyon Euro ödeyerek Cimbom'a katılan Davinson Sanchez, temaslı savunmasında dikkat çekti. Kolombiyalı oyuncu 25 maçta 3 gol - 2 asist yaptı ve 2.003 dakika forma giydi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Devre arasında kiralanan Çağlar Söyüncü, 7 maçta süre aldı ve 1 asistlik katkı sağlayarak 512 dakika sahada kaldı.
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