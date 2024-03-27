Haberler Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 30. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, zirve yarışına stoperlerin istatistikleri damga vurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon iddialı bir takım kurarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

İki ezeli rakip, gerek sezon başında gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Sarı-kırmızılılar 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 81 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca Cimbom, iç sahada 15'te 15 yaptı ve hiç kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Sarı-lacivertliler ise bu süreçte 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 79 puan topladı ve takibini sürdürdü. Kanarya'nın deplasman karnesi dikkat çekerken, hiç mağlup olmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği sezonda, stoper bölgesindeki oyuncularının yaptığı katkı fark yarattı. İşte o istatistikler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

SERDAR AZİZ

F.Bahçe'de 19 maça çıkan Serdar Aziz, takımı adına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 36 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 6 gollük katkı sağladı ve 2.873 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

BONUCCI

Devre arasında transfer edilen İtalyan stoper, 8 maçta 1 asist yaptı ve 379 dakika forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

NELSSON

38 maçta süre alan Danimarkalı yıldız, bu süreçte 2 gollük katkı sağladı ve 2.776 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

BECAO

Sezon başında 8.3 milyon Euro'ya transfer edilen Sambacı, 14 maçta 1 gol kaydetti ve 1.130 dakika süre aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

ALEXANDER DJIKU

Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Djiku, 29 maçta 1 gol - 2 asist yaparak savunmada vazgeçilmez isim oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu

DAVINSON SANCHEZ

9.5 milyon Euro ödeyerek Cimbom'a katılan Davinson Sanchez, temaslı savunmasında dikkat çekti. Kolombiyalı oyuncu 25 maçta 3 gol - 2 asist yaptı ve 2.003 dakika forma giydi.

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