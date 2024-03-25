TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon için transferde kollarını sıvarken sarı-kırmızılılar taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Cimbom'un listesindeki o yıldızlar...
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26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun menajeri, AS gazetesine yaptığı açıklamada G.Saray'dan transfer teklifi aldıklarını söyledi. Menajer ayrıca Sevilla'nın da Arias ile ilgilendiğini belirtti.
OSORIO - ELİT PROFİLLİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yetenek avına çıkan sarıkırmızılı ekibin scout müdürü Francis Cagigao, Şili'nin Arnavutluk'la karşılaştığı hazırlık maçında görüldü. İspanyol futbol adamının, Midtjylland forması giyen Dario Osorio'yu takip ettiği ortaya çıktı.
BİRLİKTE ÇALIŞTIK
Scout müdürü Francis Cagigao, "Osorio hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlıyorum. Altyapı takımlarından beri birlikte çalıştığımız bir çocuk. Modern, elit bir futbolcu profiline sahip. Buraya gelmemi sağlayan birçok faktör var" dedi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland'ın 20 yaşındaki Şilili sağ kanadı için teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.
PERFORMANSI İLE SINIFI GEÇTİ
Arnavutluk karşısında 87 dakika sahada kalan Osorio futboluyla göz doldurdu. 27 pasında yüzde 85 isabet yakalayan sağ kanat, 6 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Savunmaya yaptığı katkı da dikkat çekti.
5 MİLYON EURO'YA GELDİ
Midtjylland, gündeme gelen Osorio için sezon başında 5 milyon euro ödeme yapmıştı. Aslan'ın yakın takibe aldığı Dario Osorio bu sezon başında 5.2 milyon euro'ya Universidad de Chile'den Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki sağ kanat, 6 kez gol sevinci yaşadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayı, Şili Milli Takımı'nda ise 4 kez görev yaptı.
SILVA - 3.5 MİLYON ÖNERİLDİ
Portekiz'in Record gazetesi, Benfica ile kontratının sonuna gelen Rafa Silva'ya G.Saray'ın teklif yaptığını duyurdu.
Haberde, Cimbom'un 30 yaşındaki 10 numara yıllık 3.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.
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