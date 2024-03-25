Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon için transferde kollarını sıvarken sarı-kırmızılılar taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Cimbom'un listesindeki o yıldızlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Galatasaray ara transfer döneminde ilgilendiği Arsenal'ın Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho'yu sezon sonunda kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Başka kulüplerin de ilgilendiği Jorginho için elini çabuk tutmaya karar veren yönetim, 32 yaşındaki ön liberonun menajeriyle temas geçti. Arsenal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu İngiliz kulübünde 28 maçta 1 gol kaydederken, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

ARIAS - TEKLİF YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesindeki isimlerden Fluminense'li Jhon Arias'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun menajeri, AS gazetesine yaptığı açıklamada G.Saray'dan transfer teklifi aldıklarını söyledi. Menajer ayrıca Sevilla'nın da Arias ile ilgilendiğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

OSORIO - ELİT PROFİLLİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yetenek avına çıkan sarıkırmızılı ekibin scout müdürü Francis Cagigao, Şili'nin Arnavutluk'la karşılaştığı hazırlık maçında görüldü. İspanyol futbol adamının, Midtjylland forması giyen Dario Osorio'yu takip ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

BİRLİKTE ÇALIŞTIK

Scout müdürü Francis Cagigao, "Osorio hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlıyorum. Altyapı takımlarından beri birlikte çalıştığımız bir çocuk. Modern, elit bir futbolcu profiline sahip. Buraya gelmemi sağlayan birçok faktör var" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland'ın 20 yaşındaki Şilili sağ kanadı için teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

PERFORMANSI İLE SINIFI GEÇTİ

Arnavutluk karşısında 87 dakika sahada kalan Osorio futboluyla göz doldurdu. 27 pasında yüzde 85 isabet yakalayan sağ kanat, 6 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Savunmaya yaptığı katkı da dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Midtjylland, gündeme gelen Osorio için sezon başında 5 milyon euro ödeme yapmıştı. Aslan'ın yakın takibe aldığı Dario Osorio bu sezon başında 5.2 milyon euro'ya Universidad de Chile'den Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki sağ kanat, 6 kez gol sevinci yaşadı. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayı, Şili Milli Takımı'nda ise 4 kez görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

SILVA - 3.5 MİLYON ÖNERİLDİ

Portekiz'in Record gazetesi, Benfica ile kontratının sonuna gelen Rafa Silva'ya G.Saray'ın teklif yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Haberde, Cimbom'un 30 yaşındaki 10 numara yıllık 3.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.

DİĞER
Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler: Süper Lig’den tek takım var
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul'daki kilise saldırına uzandı
Mertens'te sürpriz gelişme! 2 teklif birden...
F.Bahçe'de liste başındaki isim değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray ile F.Bahçe transferde karşı karşıya!
Mertens'te sürpriz gelişme! 2 teklif birden...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Daha Eski
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20
Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! 00:20
Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam 00:20
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 00:20
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 00:20
Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL 00:20