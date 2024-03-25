TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız yağacak!

Başka kulüplerin de ilgilendiği Jorginho için elini çabuk tutmaya karar veren yönetim, 32 yaşındaki ön liberonun menajeriyle temas geçti. Arsenal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu İngiliz kulübünde 28 maçta 1 gol kaydederken, 1 asist yaptı.