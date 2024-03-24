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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Aston Villa'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo'nun son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya'dan 3 takımın talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 11:01
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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

Galatasaray 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
Aston Villa, performansıyla beklentileri karşılayamayan Zaniolo'nun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

Bu sezon Ada ekibinde 31 resmi müsabakada forma giyen İtalyan futbolcu, 3 gollük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

İyi bir grafik ortaya koyamayan Zaniolo'nun sezon sonunda Aston Villa'dan ayrılıp Galatasaray'a döneceği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

Kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu olan yıldız futbolcunun yeni durağı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

Milliyet'in haberine göre; İtalya Serie A ekipleri Juventus, Milan ve Lazio Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

24 yaşındaki oyuncunun da kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'dan en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam

İtalyan futbolcunun EURO 2024'te göstereceği performans transferde oldukça belirleyici olacak.

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