GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Aston Villa'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo'nun son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya'dan 3 takımın talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
İyi bir grafik ortaya koyamayan Zaniolo'nun sezon sonunda Aston Villa'dan ayrılıp Galatasaray'a döneceği ifade ediliyor.
Kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak konusu olan yıldız futbolcunun yeni durağı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'in haberine göre; İtalya Serie A ekipleri Juventus, Milan ve Lazio Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.
24 yaşındaki oyuncunun da kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'dan en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.
İtalyan futbolcunun EURO 2024'te göstereceği performans transferde oldukça belirleyici olacak.
Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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