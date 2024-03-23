Haberler Galatasaray Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Transferde genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar flaş bir ismi listesine aldı. Cimbom, Almanya Bundesliga'da forma giyen Eren Dinkçi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde flaş bir madde ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Almanya'da transfer avına çıkan Galatasaray, Heidenheim'de kiralık olarak forma giyen Eren Dinkçi'ye kanca attı.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Bonservisi Werder Bremen'de olan 22 yaşındaki sağ kanadın talipleri her geçen gün artıyor.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

ALMANYA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ!
Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Eren Dinkçi, Almanya Bundesliga ekiplerinin gözdesi konumunda.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, Leipzig, Dortmund ve Leverkusen'in radarına girdi.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

SÖZLEŞMESİNDE FLAŞ DETAY!
Transferde önemli takımları peşine takan Eren Dinkçi'nin Werder Bremen'deki sözleşmesinde flaş bir detay ortaya çıktı.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

SERBEST KALMA MADDESİ 5 MİLYON EURO!
22 yaşındaki oyuncunun kontratında 5 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Transferde oldukça istekli olan Galatasaray yönetimi, önemli kulüplerle yarışa girecek.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Genç oyuncu bu sezon 26 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Eren Dinkçi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih...
Cimbom'a Portekizli 10 numara!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 23 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Mart rakamları
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Planlar yapılsın!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." O ismi övdü! "Beklentilerin çok üstünde..." 09:46
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih... 09:14
Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" Flaş sözler! "Montella sınıfta kaldı" 09:06
Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! Attila Szalai'den Fenerbahçe sözleri! 08:52
Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 23 Mart Cumartesi 08:38
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Daha Eski
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! 00:08
Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu 00:08