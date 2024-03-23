Transferde Eren Dinkçi kapışması! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Transferde genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar flaş bir ismi listesine aldı. Cimbom, Almanya Bundesliga'da forma giyen Eren Dinkçi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde flaş bir madde ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...