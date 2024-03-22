TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basını, sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Barcelona'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la prensiple anlaştığını yazdı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İlkay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.
FUTBOLA GALATASARAY'DA VEDA ETMEK İSTİYOR
İlkay Gündoğan geçmişte sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti.
Gurbetçi oyuncu için çıkan haberin detaylarında, İlkay'ın futbolu Galatasaray'da bırakmanın en büyük hayali olduğunun altı çizildi.
Bizzat Barcelona yönetimi ile görüşüp ardından bonservisini eline aldıktan sonra Galatasaray'a imza atacağı kaydedildi.
BARCELONA RAKAMLARI
İlkay Gündoğan, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.
34 yaşındaki yıldız orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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