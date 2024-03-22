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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basını, sarı-kırmızılıların gelecek sezon için Barcelona'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'la prensiple anlaştığını yazdı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:46
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile muhteşem bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Orta saha için çalışmalarını sürdüren yönetim, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile söz kesti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

İLKAY GÜNDOĞAN, ASLAN OLUYOR

7 sezonluk Manchester City macerasının ardından İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın macerası Katalan ekibinde kısa sürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İlkay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

FUTBOLA GALATASARAY'DA VEDA ETMEK İSTİYOR

İlkay Gündoğan geçmişte sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Gurbetçi oyuncu için çıkan haberin detaylarında, İlkay'ın futbolu Galatasaray'da bırakmanın en büyük hayali olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

Bizzat Barcelona yönetimi ile görüşüp ardından bonservisini eline aldıktan sonra Galatasaray'a imza atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

BARCELONA RAKAMLARI

İlkay Gündoğan, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Alman basını duyurdu

34 yaşındaki yıldız orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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