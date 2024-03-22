GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, kiralık gidenlerle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Zaniolo'nun dönmesiyle birlikte Wilfried Zaha ya da Tete ikilisinden biri satılabilecek.
İtalyan yıldız Aston Villa formasıyla 31 maça çıkarken; 3 kez ağları sarstı.
Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ve Westerlo'da başarılı bir performans sergileyen Emin Bayram'ın da geri gelmesi bekleniyor.
Başakşehir'e kiralanan Fransız futbolcu Leo Dubois ise gelecek yıl sağ bek için önemli bir alternatif olarak görülüyor.
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