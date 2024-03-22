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GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, kiralık gidenlerle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Bu sezon kadrosuna 17 oyuncu katan Galatasaray, birçok isimden istediği verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki sezon kadrosunu kiralıktan dönen oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Bu isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. 5 milyon euro'ya Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız, sezon sonunda dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Zaniolo'nun dönmesiyle birlikte Wilfried Zaha ya da Tete ikilisinden biri satılabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

İtalyan yıldız Aston Villa formasıyla 31 maça çıkarken; 3 kez ağları sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer planlaması yapıldı! Zaniolo, Dubois, Yunus Akgün...

Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ve Westerlo'da başarılı bir performans sergileyen Emin Bayram'ın da geri gelmesi bekleniyor.

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