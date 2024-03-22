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Final tarihi görüşülecek
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa finalinin 6 Nisan'a alındığına dair çıkar haberler hakkında konuştu ve "Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan'a alındığı yönünde çıkan haberler doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi değerlendiriyoruz. Şimdilik bu kadar" dedi. Sarı-kırmızılılar, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak finalle ilgili TFF'nin vereceği karara saygı duyacağını söylemişti.
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