Fatih Terim, Arda sorusuna cevap vermedi

Terim, "Takımımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar bir hafta önce olmayan konsantrenin hepsi vardı. Tam bir profesyonel ve büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular" dedi.

İleriye dönük mesaj verdi



- G.Saray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, "Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken, dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse, ileride öyle oynayacağız" diyerek taraftarı yine mutlu etti.



- Kendimiz gibi oynamalıyız

Terim: "Bir de deplasman işlerini halledersek daha güzel olacak. G.Saray, G.Saray gibi oynarsa her şey kolay olur ve oynayacak. oyuncularım büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular"



-? Mariano'nun golü zeka dolu



Fatih hoca, Marino'nun müthiş bir gol attığını da belirterek, "Mariano'nun golü başlangıcından sonuna bir zeka örneği. Sağ ayaklı bir oyuncunun sol ayağıyla falso verip böyle bir gol atması ayrı bir güzel" dedi.

- Arda sorusuna yanıt vermedi

Fatih Terim, aralarında küslük olan Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'ın maçta yanına gelmesini bekleyip beklemediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen soruyu, "Galatasaray ile ilgili sorunuz varsa yanıtlayayım." sözleriyle geçiştirdi.

- "İnsan üzülüyor, mahcubiyet duyuyor"

Geride kalan haftada Gençlerbirliği'ne yenilmeleri sonrası havalimanında taraftarların kendilerini karşılamasına değinen Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Maçın ardından neredeyse bir kaç saat geçmiş. O en gergin anda taraftar şahsıma ve takıma böyle bir sevgi gösteriyorsa, bu beklentiye karşılık veremediğiniz için mahcup oluyorsunuz. Eve gittim, eşim ve kızım beni bekliyorlardı. Hemen bir çorba içip geri döndüm. Gidiş geliş yüz kilometre yol yaptım. İnsanın bir yerine dokunuyor. Hemen geri dönmek istedim. Galatasaray'da oynadığım zamandan itibaren taraftarla çok ayrı bir bağım vardır. Onların güveni çok önemi. Çok üzüldüm. Kendimi sorumlu hissettim. 'Allah'ım keşke yarın maç olsa' dedirten bir ortam vardı. İnsan üzülüyor, mahcubiyet duyuyor. Liderliği kaptırdığımız. güzel şeyler veremediğimiz için. O kadar candan tezahüratları, bağırışları vardı ki Allah herkese nasip etsin."